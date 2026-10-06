Ieri sera, nella vittoria in rimonta per 4-1 contro il Belgio, Andy Diouf ha collezionato la seconda presenza da titolare con la Francia. Il giocatore, schierato ancora da terzino sinistro, ha spiegato di aver imparato molto durante queste due settimane, soprattutto grazie alle quattro partite disputate dai Bleu, che gli hanno permesso di trovare gradualmente il suo posto nella squadra francese: “È vero che questo è un ruolo nuovo per me. Sto cercando di imparare il più velocemente possibile con la squadra e lo staff, mi stanno dando parecchie istruzioni".

"È stato anche positivo per noi aver giocato quattro partite - ha aggiunto il giocatore dell'Inter -. Abbiamo preso slancio e, considerando che si tratta dell'inizio, è un bilancio molto positivo. Sono molto contento di aver fatto le mie prime presenze, cerco di imparare e di rendere al meglio per la squadra. Mi diverto finché sono in campo, che sia a sinistra o a destra, cerco di dare il massimo".