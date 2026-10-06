Il prossimo avversario dell'Inter in campionato sarà il Parma, sabato 10 ottobre alle 18 al Meazza. E' l'occasione, per Tuttosport, di fare un piccolo punto di mercato rispolverando un nome presente sul taccuino di Dario Baccin: Adrian Bernabé.
Venticinque anni, centrocampista spagnolo, "è un giocatore che l’Inter ha preso in considerazione almeno in un paio di circostanze, la prima nell’estate 2024, quando il Parma vinse il campionato di Serie B, e al temine dell’annata ’24-25, quella che vide Cristian Chivu sulla panchina dei ducali nelle ultime tredici partite. Non se n’è mai fatto nulla, però adesso la situazione potrebbe cambiare per un fattore tutt’altro che secondario: il contratto in scadenza nel giugno 2027".
Sulla scrivania di Baccin ci sono diversi dossier: quello di Anguissa, ma anche quello di Kovacic, anch'egli in scadenza col Manchester City. Ragionamenti in corso anche su altri fronti: il portiere (Meret e Beltran, quest'ultimo in scadenza addirittura al 31 dicembre 2026), in difesa Chris Richards del Crystal Palace.
Quanto a Bernabé, non ci sono state evoluzioni sul rinnovo: può essere una soluzione low cost per l'Inter qualora Calhanoglu non dovesse rinnovare o se si dovesse comunque creare spazio a centrocampo. Ad oggi il giocatore è tornato a lavorare parzialmente coi compagni di squadra del Parma, candidandosi per una convocazione sabato, proprio contro l'Inter.
Autore: Antonio Di Chiara
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