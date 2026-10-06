Uno dei giocatori che Alberto Gilardino vorrebbe recuperare per la causa del Parma è Abdoulaye Ndiaye, su cui oggi c'è un focus offerto dal Corriere dello Sport. Ha giocato una sola partita contro il Cagliari, poi si è seduto in panchina nelle successive. Gilardino lo ha osservato da vicino nel test contro l'Entella. Mentre Valenti era ai box per motivi disciplinari, a causa di un duro confronto con Cuesta nelle scorse settimane, serve qualcuno che faccia bene il braccetto sinistro nella nuova difesa a tre. E Ndiaye può farlo.

"Potrebbe giocarsi buone possibilità di essere titolare nella già nella gara di San Siro contro l'Inter. Il nuovo allenatore ha speso belle parole per lui", si legge ancora oggi sul quotidiano.