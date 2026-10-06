Nella giornata di ieri è arrivata la buona notizia del rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu, che sta provando a mettere definitivamente alle spalle il problema agli adduttori accusato nelle scorse settimane. Nel frattempo del regista turco si parla anche in chiave rinnovo, visto il contratto in scadenza nel giugno 2027. Sull'argomento torna oggi Tuttosport.

"L’idea, che vale per il 20 nerazzurro, come per la stragrande maggioranza dei compagni di squadra già avanti con l’età – Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni – è che l’atleta possa mantenere l’attuale stipendio grazie a bonus personali e di squadra raggiungibili però solo attraverso, per l’appunto, determinati risultati, del singolo e a livello generale. Da parte sua Calhanoglu sa comunque quanto sia importante nel gioco dell’Inter, non solo perché è un titolarissimo dell’undici dei campioni d’Italia, ma anche perché garantisce oltre a piedi educati e personalità, anche un filtro di un certo tipo, caratteristica che oggi forse manca ancora a Zielinski; mentre Stankovic, rassicurato da Chivu sul fatto che prima o poi avrà la sua occasione, non è chiaramente ancora paragonabile al turco".