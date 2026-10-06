Nell'entusiasmo per la vittoria al Dall'Ara contro il Bologna e per una classifica nel girone di Nations League inimmaginabile dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, c'è un dettaglio tecnico passato sotto traccia: grazie al 3-1 di ieri sera alla Turchia, l'Italia si è guadagnata la prima fascia nel sorteggio dei gironi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda.

La condizione essenziale per essere testa di serie era evitare l'ultimo posto nel gruppo e grazie al secondo successo sui turchi il rischio è stato scongiurato. Oltre agli azzurri, saranno in prima fascia anche Grecia, Francia, Portogallo e Paesi Bassi. Rischiano ancora di essere in seconda fascia, classifica alla mano, Germania e Norvegia, che qualora questo scenario si concretizzasse rappresenterebbero gli spauracchi da evitare al sorteggio.