L'Inter, la Juventus o qualunque altro club interessato per gennaio a Giovanni Leoni, pronto al rientro a oltre un anno da un grave infortunio, possono mettersi il cuore in pace: il Liverpool ha chiarito di non avere alcuna intenzione di cedere in prestito il giovane difensore, secondo quanto riferito da fonti a Football Insider. Leoni è considerato un elemento cruciale del progetto a lungo termine dei Reds e si prevede che Andoni Iraola avrà bisogno di lui nella seconda metà della stagione. Secondo alcune fonti, il Liverpool 'spera' che il giovane talento possa tornare a giocare in Premier League questo mese e intende incrementare gradualmente il suo minutaggio nel corso della stagione. L'ex giocatore del Parma si è rotto il legamento crociato anteriore al suo debutto ufficiale con la squadra di Liverpool, dopo essersi unito al club la scorsa estate, e solo ora si sta avvicinando al rientro in campo. Benché in Italia ci sia ancora un forte interesse nei suoi confronti, il Liverpool intende fargli maturare esperienza ad Anfield nei prossimi mesi, piuttosto che altrove.

Il futuro è adesso

Il reparto difensivo del Liverpool è stato messo a dura prova finora in questa stagione, ma l'imminente ritorno di Leoni dovrebbe alleviare in qualche modo i problemi di Iraola. Tuttavia, permangono incertezze a lungo termine nella retroguardia dei Reds, dato che sia Virgil van Dijk che Joe Gomez saranno in scadenza di contratto la prossima estate. Giocatori del calibro di Leoni e il giovane Jeremy Jacquet sono già stati ingaggiati come successori dei difensori centrali titolari ad Anfield. Il Liverpool è convinto che, una volta recuperata la piena forma fisica, l'ex Parma sarà pronto a dare subito un contributo fondamentale alla squadra. Di conseguenza, non vedono grandi vantaggi nel permettergli di andare in prestito quest'inverno, soprattutto se ciò significasse un trasferimento lontano dalla Premier League.