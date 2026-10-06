C'è stato un momento della carriera in cui Nicola Ventola fu molto vicino alla Roma. La sliding door l'ha raccontata lo stesso ex attaccante nel corso di 'Crazy Calcio Show': "Io da bambino ero tifoso della Roma. La mia prima maglietta, che mi fu regalata da mio zio, è stata quella di Falcao - il suo ricordo -. Poi, siccome non avevamo tanti soldi, quel 5 è diventato un 4 quando è arrivato Boniek; quindi ho dovuto metterla da parte perché mi arrivava all'ombelico. Da bambino ero fissato con la Roma. Dovevo giocare per i giallorossi, il club capitolino pareggiò l'offerta dell'Inter sia a me che al Bari. Era tutto perfetto perché avrei giocato con Totti, con cui sono cresciuto. Ma come facevo a non andare all'Inter che aveva appena preso Ronaldo? Sapevo che sarebbero arrivati anche Baggio e Pirlo. Mi sono detto: 'Cavolo, qui vinciamo tutto'. Invece non ho vinto una mazza, e dopo due anni la Roma ha vinto allo scudetto".