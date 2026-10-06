L'Inter si prepara a tornare a giocare in campionato, nel proprio stadio, dove nel 2026 ha raccolto diversi risultati importanti. Li riporta oggi il Corriere dello Sport, guardando non solo alla stagione in corso ma anche a quella precedente. Nella Serie A attuale, infatti, i nerazzurri hanno vinto tre volte su tre segnando 12 volte e subendo sei reti.
L'ultima sconfitta casalinga in assoluto è quella col Bodo/Glimt del 24 febbraio in Champions League, 1-2. In totale i nerazzurri hanno perso solo due volte al Meazza nel 2026, l'altra sempre in Coppa contro l'Arsenal (1-3). In Serie A non si registra invece un ko dal 23 novembre 2025, sconfitta contro il Milan nel derby d'andata.
Sezione: Focus / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 11:15
Autore: Antonio Di Chiara
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