Hakan Calhanoglu si è allenato ieri per la prima volta in gruppo dopo l'ultimo problema accusato agli adduttori e ora punta a una maglia da titolare con l'Inter nei prossimi impegni. Contro il Parma e forse anche contro il Bruges. Il tutto mentre nelle retrovie proseguono i dialoghi per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2027.

"Lui per primo sa che deve stare (e giocare) bene con costanza per tenersi la maglia a cui tanto tiene - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ai suoi agenti, invece, è stato già comunicato che dovrebbe in ogni caso accettare uno stipendio base ridotto rispetto ai 6 milioni che percepisce oggi, mentre sui bonus ci sarebbe un margine più alto per mediare: la partita è aperta. Intanto, la prima scelta per l'allenatore riguarderà la distribuzione delle energie di Hakan tra campionato e Coppa, Parma e Bruges: si valuta se rimetterlo subito al volante in entrambe le partite, oppure se usarlo dall'inizio soltanto in una delle due sfide. La tentazione è comprensibile, visto il peso specifico di Hakan, ma le prossime sedute serviranno a capire quanta benzina ci sia".

In questo senso andranno valutate le condizioni dei giocatori a centrocampo impiegati dalle nazionali: Barella, Sucic, Stankovic e Zielinski, che è stato "spremuto" dalla Polonia ed è teoricamente il sostituto designato di Calhanoglu come regista.