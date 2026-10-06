Pochi dubbi, se ce ne fosse ancora qualcuno. Lautaro Martinez è il Player of the Month Betsson-sport nerazzurro per il periodo agosto-settembre, in base alle votazioni dei tifosi. L'annuncio lo ha dato stamattina l'Inter attraverso i propri canali social e non sorprende nessuno.

Il capitano, oggi impegnato nella partita di addio di Leo Messi dopo aver guidato ancora la propria Nazionale nelle scorse amichevoli, ha firmato due doppiette pesantissime che sono valse la vittoria in rimonta sul Napoli e il pareggio, anche questo in rimonta, sulla Roma. Verdetto prevedibile.