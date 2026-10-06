Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'indomani della vittoria dell'Italia contro la Turchia in Nations League.

"Malagò commissario? Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, mi sembra la cosa più positiva e migliore per tutti - le sue parole -. Stare coi ragazzi è stato più che positivo, quattro partite sono veramente tante e non credo sia il format ideale. Tutti felici? Serve equilibrio, non era un disastro la prima partita, non è una cosa incredibile ora. La squadra è giovane, deve crescere, sarà ancora più giovane nei prossimi mesi".