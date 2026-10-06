Piano, piano, Andy Diouf comincia a sentirsi sempre più comodo nel vestito di terzino sinistro che gli ha cucito addosso Zinedine Zidane, ct della Francia: "Io mi sento sempre meglio - ha spiegato nella zona mista dello Stade de France l'interista dopo i 90 minuti giocati contro il Belgio -. È vero che questa era solo la seconda volta che giocavo in quel ruolo. Comincio ad avere più riferimenti, poi la squadra e l’allenatore mi aiutano tatticamente".

La prestazione dell'ex Lens è stata discreta a livello offensivo, mentre in difesa, assieme agli altri compagni di reparto, si è macchiato della colpa del gol di Lukebakio sul filtrante improvviso di Lavia: "E' successo tutto molto, molto velocemente. Li si tratta di una mancata comunicazione, poi bisognava seguire anche gli avversari".