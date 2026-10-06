Il Parma nel destino di Marcus Thuram e Ange Bonny, due che con il Parma e la città hanno già avuto a che fare. Ad oggi, fa sapere Sky, sono loro i favoriti per partire titolari sabato al Meazza contro i ducali, per la ripresa del campionato. Il francese è nato e cresciuto a Parma, l'ivoriano ci ha giocato due stagioni fa. E complice il rientro ad Appiano Gentile solo giovedì di Lautaro Martinez e Pio Esposito, i due concorrenti in attacco, potrebbero essere loro a giocare dal primo minuto.

Certo, bisognerà valutare le condizioni dei due rientranti e Cristian Chivu prima di prendere una decisione lo farà. Ma sulla carta, essendo al lavoro da più tempo al centro sportivo dell'Inter, Thuram e Bonny godono di questo vantaggio, con il primo che ha più certezze di essere titolare.