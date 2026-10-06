Nella vittoria dell'Italia in Nations League contro la Turchia c'è un apporto importante dei giocatori nerazzurri. Vediamo quali sono stati i giudizi dei tre quotidiani sportivi dopo la sfida di ieri.

La Gazzetta dello Sport

Bastoni 6,5 - Quando il campo si allarga e lo spazio diventa ingombrante dà il meglio: nel finale allontana il pericolo, in velocità, con la solita astuzia.

Barella 6,5 - Un bel po' di movimenti e "tagli": non spacca in due la partita, non è il tempo per farlo. Dà tutto quello che ha, dà a Calafiori la palla giusta.

Esposito 7 - Entra e l'Italia si prende la sua luce e il suo gol: gli basta un attimo per dimostrare che, là davanti, le gerarchie sono ben definite. Prima c'è Pio.

Corriere dello Sport

Bastoni 6,5 - Sicurezza e autorevolezza vanno a braccetto, controlla, limitando forse un po' gli affondi, mai banali.

Barella 6,5 - Corre per tre, lo vedi in attacco e poi a chiudere dietro. Per i gol promessi a Mancini, ripassare. Ma finché li fa fare (vedi alla voce Calafiori)...

Esposito 7 - E’ un fattore in attacco, non ha eguali, incide subito appena mette piede in campo: spalle alla porta a ripulire palloni. Come si trova frontale la mette dentro.

Tuttosport

Bastoni 6 - Dopo essere andato a segno per due partite consecutive, si prende una pausa dalla sua versione “bomber” e si concentra sull’arginare qualche folata dei ragazzi di Montella. E certe volte deve arrivare il raddoppio in aiuto.

Barella 7 - Contro la Turchia arriva la presenza numero 73 in azzurro: raggiunti così Antognoni, Barzagli, Cabrini e Gattuso. Si muove con costanza e confeziona pure un assist al bacio. Tonali (25’ st) 6.5 Il peso specifico, in mezzo, si sente eccome.

Esposito 7 - Il ct lo inserisce per alzare il baricentro della squadra e sfruttarne la capacità nel gioco spalle alla porta. Ma non si accontenta: arriva anche il settimo sigillo in Nazionale.