Dopo il pareggio contro l'Inter, questa notte il Monterrey affronterà il River Plate nella seconda partita del girone del Mondiale per Club. Una sfida che viene presentata così dal tecnico dei messicani, Domenec Torrent: "Delle ultime 29 partite, il River Plate ha perso una sola volta, quindi sbaglieremmo a pensare che il River Plate sarà più facile dell'Inter. Sarà molto difficile; è una squadra che ha perso solo ai rigori. È una partita molto importante perché ci si giocherà gran parte della qualificazione di entrambe le squadre. Penso che ci siamo preparati bene per quello che vogliamo fare contro il River Plate, sapendo che sarà una partita difficile quanto, se non di più, di quella contro l'Inter".

Torrent aggiunge: "Siamo interessati ai tre punti, ma se non vinciamo, un pareggio potrebbe darci una chance contro l'Urawa; loro devono affrontare l'Inter. È una partita che sarà importante al 90% per decidere chi accederà al turno successivo. Il River Plate è una squadra abituata a giocare nei tornei più importanti, come la Libertadores, è una squadra campione in Argentina e ha esperienza".