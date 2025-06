"Tante squadre si lamentano del Mondiale per club, ma solo perché non sono qui! Con quei guadagni sarebbero felici...". E' quanto affermato in conferenza stampa da Pep Guardiola a poche ore dalla sfida tra Manchester City e Al Hilal negli ottavi di finale.

"Di sicuro il Mondiale non crea una situazione ideale per gli allenatori - prosegue -. Tutti noi vorremmo avere due mesi per rinfrescarci in estate. Però così! E per quello che abbiamo fatto in passato meritiamo di esserci. Siamo al Mondiale e diamo il massimo. Abbiamo un lavoro: seguiamo la Fifa, la Uefa, la Premier League. Non sono gli allenatori a dover organizzare le competizioni. Ognuno ha il suo ruolo. Il rischio rinvii? Sono un allenatore straordinario, ma non posso controllare fulmini e tuoni, mi dispiace. Sono cresciuto senza preoccuparmi delle situazioni che non posso controllare, non è l'ideale ma per me non è un problema".