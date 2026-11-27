Nel corso di una recente intervista concessa al Secolo XIX, l'attaccante Milutin Osmajic ha lanciato la carica in vista dell'incontro che vedrà il suo Genoa opposto all'Inter: "Contro una squadra più quotata devi dare il 200%. Ripeto, sarà fondamentale l’intelligenza per battere difensori così tosti. E sappiamo che al primo errore i loro attaccanti ci puniranno. Ma devi sempre credere di poter vincere".