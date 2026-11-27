Nel corso di un recente intervento su TMW, l'ex portiere Simone Braglia ha espresso considerazioni molto precise in ottica Scudetto, evidenziando come per lui l'Inter non riuscirà a difendere il titolo: "Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. Il Biscione è lì ma non vince il campionato: come nelle ultime edizioni, credo che il campione uscente non riuscirà a confermarsi".