L'Inter di Chivu vuole ritrovare in campionato la stessa solidità mostrata in Champions League. I nerazzurri arrivano alla sfida con il Genoa dopo tre vittorie europee consecutive senza subire gol, ma in Serie A il rendimento è stato decisamente più altalenante: 7 le reti incassate nelle ultime due gare contro Atalanta e Milan, risultati che hanno allontanato la squadra dalla vetta.

Come riportato da Tuttosport, la difesa sembra non aver ancora assorbito del tutto gli addii di Acerbi e De Vrij, ma anche la gestione dei diversi momenti della partita. Gli infortuni di Stones e Bastoni hanno complicato il lavoro di Chivu, che ora chiede ai suoi maggiore continuità e disponibilità al sacrificio. L'obiettivo è mantenere per tutti i novanta minuti l'atteggiamento visto in Europa, senza abbassare l'intensità dopo un buon avvio.

Particolare attenzione sarà rivolta all'approccio alla gara. L'Inter è andata in svantaggio nella metà delle giornate di campionato disputate e ha incassato 5 dei suoi 17 gol nel primo quarto d'ora. Anche il Genoa presenta caratteristiche da non sottovalutare: 10 delle 13 reti realizzate sono arrivate nel primo tempo e nelle ultime due trasferte, contro Lecce e Sassuolo, la squadra di Daniele De Rossi ha conquistato sei punti.

I nerazzurri, però, possono contare su un dato favorevole: hanno vinto gli ultimi dodici confronti casalinghi di Serie A contro i rossoblù e in questa stagione hanno sempre conquistato i tre punti a San Siro, fatta eccezione per il derby, nel quale erano formalmente in trasferta.

Chivu punterà soprattutto su Lautaro Martinez. Il capitano torna dal primo minuto dopo aver ritrovato il gol contro lo Stoccarda, il primo stagionale in coppia con Pio Esposito. Il tandem potrebbe essere riproposto, ma resta possibile anche l'impiego di Marcus Thuram, chiamato a un ulteriore sacrificio prima di un eventuale riposo in Coppa Italia martedì. La presenza del Toro, in ogni caso, rappresenta una risorsa fondamentale per ritrovare quella fame e quella determinazione che il tecnico ha chiesto dopo il derby. In Champions League si sono viste, in campionato ancora a intermittenza.