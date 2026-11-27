Nel corso di una recente puntata al programma "Maracanà" su TMW, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato i risultati europei delle compagini italiane nell'ultimo turno: "Molto bene la Roma a Parigi contro il PSG e molto bene l'Inter che ha vinto senza faticare contro lo Stoccarda e non è scontato in questo periodo. Milan inguardabile fino al 2-0 dell'Olympiakos ma grande reazione. Se riescono a sistemare qualcosa con il mercato di gennaio possono inserirsi nella lotta Scudetto".