"Robert Acquafresca. Più che altro, Acqua-tiepidina… Valutato un’esagerazione, aveva segnato un sacco di gol ma poi aveva smesso all’improvviso. Da noi non si è mai espresso a livelli accettabili, anzi credo si sia ritirato abbastanza presto. Si starà godendo i nostri soldi da qualche parte". Così l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato alla Gazzetta dello Sport punzecchiando l'ex attaccante rossoblu, arrivato all'ombra della Lanterna nell'ambito dell'operazione che ha portato all'Inter Diego Milito e Thiago Motta.

Parole alle quali Acquafresca ha replicato in maniera piccata pubblicando su Instagram una storia con un fotomontaggio del logo di Giochi Preziosi, rivendicando quanto fatto in campo. "Valevo quanto ho dimostrato sul campo... I tuoi soldi sono stati anche pochi".