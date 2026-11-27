Nessuna rete nell'anticipo del venerdì di Serie A. Allo stadio Penzo finisce infatti 0-0 la sfida inaugurale di questa 13ª giornata di campionato tra Venezia e Bologna. Complessivamente meglio la compagine lagunare, la quale va vicina alla rete del vantaggio più volte rispetto agli emiliani e si vede cancellata per fuorigioco una rete di Halhal nel primo tempo. Protagonisti di serata i portieri, in particolare Filip Stankovic: l'ex Inter ha infatti evitato la rete della beffa nel finale con un prodigioso doppio intervento.