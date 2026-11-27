Dopo essersi sottoposta al rituale 'battesimo' canoro che tocca a ogni debuttante in Nazionale esibendosi in 'Più bella cosa' di Eros Ramazzotti, Irene Santi, capitana dell'Inter Women alla sua prima con l'Italia, parla ai microfoni di Vivo Azzurro raccontando le sue emozioni: "Questa convocazione è motivo di grande orgoglio. Sto vivendo emozioni uniche e una soddisfazione enorme anche pensando al percorso che ho fatto, che non è sempre stato agevole. Sono certa che condividere lo spogliatoio con calciatrici così forti mi permetterà di migliorare tanto”.