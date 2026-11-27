Nike sta per lanciare una collezione speciale di maglie lifestyle per le sue squadre d’élite in vista della Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, che si terrà dal 24 giugno al 25 luglio 2027. L'indiscrezione arriva dal portale specializzato FootyHeadlines, che propone alcuni rendering creati tramite intelligenza artificiale sulla base dei prodotti reali delle maglie di Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Chelsea e FC Barcelona, oltre a quella dell'Inter. La maglia dedicata ai nerazzurri riprende la combinazione di colori verde menta e acquamarina della famosa seconda maglia 2019-20 del club, con un colletto e dei polsini neri con sottili rifiniture dorate, lo stemma centrale e uno Swoosh simbolo della Nike nero oversize con contorno dorato completano il look.