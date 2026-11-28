La bella vittoria contro lo Stoccarda ha permesso all'Inter di mettersi alle spalle con slancio il deludente 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta. Stasera al Meazza si presenterà il Genoa di Daniele De Rossi, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e dunque avversario in forma, da prendere con le pinze.

QUI INTER – La vittoria in Champions League è costata l'ennesimo sacrificio, vale a dire lo stop per Alessandro Bastoni che starà fuori circa tre settimane. Al suo posto ampia fiducia probabilmente al nerazzurro più in forma da inizio stagione, Carlos Augusto che completerà la difesa in cui, oltre al confermato Manuel Akanji potrebbe rivedersi Benjamin Pavard, nell'ambito della gestione energetica di Chivu. A destra dovrebbe rivedersi Andy Diouf, mentre in mezzo l'unico cambio sarà Curtis Jones al posto di Henrikh Mkhtaryan, con il rientrante Piotr Zielinski inizialmente dalla panchina. Davanti turno di riposo per Marcus Thuram, al suo posto si rivede dall'inizio Lautaro Martinez. In porta nuova chance per Ivan Provedel.

QUI GENOA – De Rossi ha la squadra quasi al completo, eccezion fatta per l'assenza, che rimarrà tale per il resto della stagione, di Lorenzo Colombo. In attacco fiducia cieca in Milutin Osmajic, in un periodo assai felice, supportato da Junior Messias e Stephan El Shaarawy. Assente Leo Ostigard dopo i recenti problemi, al centro della difesa ci sarà Sebastian Otoa, con Alessandro Marcadalli e Johan Vazquez ai suoi fianchi. A centrocampo Samuel Wiafe è in vantaggio su Morten Frendrup. Tommaso Baldanzi è recuperato ma partirà dalla panchina.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Lautaro, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Stones, Bovio, Zielinski, Stankovic, Mkhitaryan, Spence, Luis Henrique, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonny, Calhanoglu, Bastoni.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcadalli, Otoa, Vazquez, Ehizibue; Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

Panchina: Stolz, Sommariva, Baldanzi, Sabelli, Puczka, Amorim, Meichtry, Mitaj, Vitinha, Sow, Drameh, Venturino, Frendrup.

Allenatore: De Rossi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Nuredini, Colombo, Ostigard.

ARBITRO: Ayroldi.

Assistenti: Bindoni e Barone.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Meraviglia.

Avar: Dionisi.

