Dopo diverse settimane di attesa, Lautaro Martínez è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Genoa, il capitano dell'Inter tornerà dal primo minuto dopo 46 giorni, con l'ultima presenza da titolare che risale alla sfida contro il Bruges del 13 ottobre, quando aveva accusato un problema ai flessori della coscia sinistra.

Il percorso di recupero è stato graduale, con il lavoro ad Appiano Gentile e il progressivo aumento del minutaggio. Dopo i primi minuti contro l'Atalanta, Lautaro è tornato protagonista in Champions League contro lo Stoccarda, entrando dalla panchina e firmando il gol del definitivo 2-0. Contro il Genoa dovrebbe partire dall'inizio, ma con un minutaggio gestito: salvo necessità, potrebbe restare in campo circa un'ora.

Ritorno della ThuLa?

Al suo fianco Chivu valuta la conferma di Marcus Thuram, che potrebbe così partire titolare per la quindicesima gara consecutiva. Pio Esposito resta comunque in corsa, anche se al momento sembra leggermente indietro nel ballottaggio. Le tre punte rappresentano ormai un'importante risorsa per il tecnico: Thuram ha segnato quattro gol in sei partite tra ottobre e novembre, mentre Esposito arriva da un periodo particolarmente prolifico, con otto reti in sei gare tra Inter e Nazionale.

Il ritorno di Lautaro restituisce centralità al capitano, che in questa stagione ha già realizzato sette gol in nove presenze, con una media di una rete ogni 81 minuti. Il suo ultimo centro in Champions League ha portato a 182 il totale delle reti con la maglia nerazzurra, avvicinandolo ulteriormente ai grandi marcatori della storia interista. L'obiettivo è riprendere la corsa verso quota 200 e guidare la squadra nel finale di anno, con la Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio già nel mirino.