L’Inter interverrà sul mercato di gennaio solo ed esclusivamente se ci saranno necessità impellenti, dovute a un prolungato eventuale infortunio di un calciatore o alla cessione di una pedina attuale della rosa nerazzurra. Specificato che non si può nemmeno a priori escludere un innesto che rappresenti una di quelle clamorose opportunità decantate spesso dal presidente Giuseppe Marotta, in Viale della Liberazione, secondo quanto filtra, si sentono coperti in ogni reparto. In perfetta sintonia con quanto dichiarato da Cristian Chivu nella scorsa conferenza stampa pre-partita: in rosa ci sono due calciatori per ruolo, con un centrocampista in più.
Attacco e difesa
In attacco, nonostante un reparto composto da soli 4 elementi, non sempre sufficienti per una squadra che ne schiera due alla volta, non si interverrà – a meno che manchino garanzie fisiche – per il semplice fatto che chiunque possa essere acquistato, qualora Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange Bonny stessero bene, troverebbe pochissimo spazio, nonostante le tante partite da disputare. In difesa vale lo stesso discorso, anzi, si percepisce una certa irritazione quando si mette in dubbio l'utilità di John Stones, per il semplice fatto che l’inglese, dopo l’infortunio subito, è ora a disposizione di Chivu. Per lui quindi valgono gli stessi argomenti dei compagni di squadra. In più non si deve comunque dimenticare che Leonardo Bovio si allena stabilmente con la prima squadra. C’è inoltre Leon Jakirovic di cui si parla un gran bene, per cui a meno di infortuni duraturi nel tempo – che però ad oggi sono impreventivabili – anche il reparto arretrato dovrebbe restare lo stesso, opportunità di rilievo permettendo.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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