A margine di una recente apparizione agli Sport for Nature Awards 2026 presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano, l'ex calciatore Danilo D'Ambrosio ha rilasciato alcune dichiarazioni - raccolte, tra gli altri, da TMW - in merito al proprio ritiro dal calcio giocato, senza dimenticare di commentare la posizione dell'Inter in vista della corsa verso lo Scudetto: "Non mi manca il calcio giocato per il semplice motivo che ho deciso di smettere. Poter scegliere di smettere, o scegliere in qualsiasi altro ambito della nostra vita, è una grande fortuna. Io mi sono creato questa fortuna e questo è il motivo principale per il quale non mi manca. L’adrenalina di San Siro e dei tifosi mi mancano così come mi manca condividere lo spogliatoio con i miei compagni. Però ho capito che si era chiusa una un’epoca della mia vita e sono contento di aprirne un’altra. Gli stimoli poi cambiano a seconda di dove uno gioca: è normale che avere stimoli al Monza era diverso che averli in nerazzurro perchè a Milano si giocava per vincere i campionati e i trofei mentre a Monza il nostro trofeo era la salvezza. Quando mi sono reso conto di non avere più stimoli ho capito di non averne perché non ero più predisposto a dover affrontare un certo tipo di emozioni. Non sentivo più, come le farfalle nello stomaco per poter giocare. Soprattutto non volevo lasciare un ricordo diverso da quello che ero io. Siccome sono sempre stato un ragazzo professionista, sotto questo aspetto penso esemplare, non volevo lasciare un ricordo differente".

Sullo Scudetto: "La sorpresa è la Lazio, anche se me lo aspettavo perché hanno buone individualità e un allenatore capace. Dall’altra parte ci sono Roma e Inter, che sono sicuramente le squadre che probabilmente, io credo insieme al Milan, arriveranno fino alla fine per lottare e vincere il campionato".

Su Pio Esposito: "Pio è un grande talento, sta dimostrando che oltre al talento, alle qualità tecniche e fisiche, ha sicuramente quella qualità morale, ha un grande senso di appartenenza e di responsabilità. Parliamo di un patrimonio anche in chiave Nazionale".