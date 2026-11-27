Una brutta notizia ha sconvolto il calcio islandese: è scomparso a soli 37 anni, a causa di una rapida e feroce malattia, il portiere Ingvar Jonsson, militante nel Vikingur di Reykjavik. Il club ha annunciato la scomparsa il giorno successivo, ricordandolo come un caro amico e compagno di squadra. La federazione islandese ha riferito che Jónsson era malato di cancro, diagnosticato a maggio secondo la stampa locale. Lascia la moglie e tre figli.

In carriera, Jonsson ha vestito anche la maglia dello Stjarnan, con il quale sfidò l'Inter nel turno preliminare dell'Europa League 2013-2014, giocando entrambe le sfide e comportandosi anche bene, superandosi in un paio di circostanze su Mauro Icardi nella gara di ritorno a San Siro.