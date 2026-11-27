Ospite della nuova puntata di 'Sky Calcio Unplugged' è Benito Carbone, lo scorso anno allenatore dell'Inter Under 20. Oltre a raccontare il suo passato e il suo presente, Carbone si sofferma su Pio Esposito, la perla nerazzurra: "Può arrivare ai livelli di Bobo Vieri. È un ragazzo predisposto a lavorare e a migliorarsi continuamente. Giocando all'Inter con quelli più bravi, è cresciuto e migliorato". L'ex giocatore dell'Inter in passato ha vissuto parecchie esperienze importanti, tra cui una parentesi allo Sheffield Wednesday che ha raccontato così: "È stata una bellissima esperienza, anche se con il senno di poi l'avrei voluta fare dopo. In quel momento ero all'Inter, una delle squadre migliori d'Europa, e ho sbagliato a forzare l'addio. Poi sono andato in un calcio diverso, con una cultura diversa, ma la qualità è quella".