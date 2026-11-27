Dopo un avvio difficile, la Sampdoria di Luca D'Angelo ha ingranato la marcia giusta grazie ad un pilota a sorpresa: in casa blucerchiata è esploso infatti Lorenzo Mezzotero, attaccante italo-azero classe 2008 a segno per ben quattro volte nelle ultime sei partite. A parlare del ragazzo, che ha calamitato le attenzioni dei grandi club come l'Inter, è Nicat Agayev, coordinatore delle giovanili del Neftci Baku, club dell'Azerbaigian dove ha giocato per quattro anni, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport presenta così il giocatore: "È sempre stato una punta di spessore: è il nostro Pio Esposito. Ha giocato da noi per quattro anni facendo la differenza in tutte le categorie, da quelle dei pari età fino alle rose in cui era più piccolo di un paio d’anni. S’è allenato con tre categorie diverse. Avrà lavorato con sei o sette allenatori. Lo dico perché Lorenzo non è il frutto del lavoro di un singolo tecnico, ma è un ragazzo plasmato dall’impegno collettivo del Neftci. Un nostro prodotto. Quindi la soddisfazione è doppia, anzi tripla. E non è finita qui: lo vedremo presto in Serie A, in Bundesliga, in Premier o in Liga. Ha tutto per fare la differenza in questi campionati".

Quand’era a Baku è stato cercato da club italiani?

“Non so. Ciò di cui sono certo è che alla fine dei nostri tornei in giro per l’Europa qualcuno veniva sempre a bussare…”.

Rappresenterà l’Italia o l’Azerbaigian?

“Può giocare per entrambe le Nazionali. Adesso è difficile dirlo. Dipenderà dalle sensazioni del ragazzo, dal parere della famiglia e dalle opportunità sportiva che gli si presenteranno. Deciderà lui”.