Antonio Sabato ha avuto la possibilità di condividere l'esperienza all'Inter con Juary, l'ex attaccante brasiliano scomparso quest'oggi all'età di 67 anni. Questo il suo ricordo ai microfoni di TMW Radio: "Quando è arrivato da noi aveva subito un intervento al menisco, aveva due cicatrici importanti. E infatti visse un periodo difficile, in cui gli si gonfiava il ginocchio. Aveva fatto un campionato eccezionale ad Avellino e poi non rese come avrebbe potuto. Ma non era colpa sua, fare un menisco all'epoca non è come oggi. Era allegro, una bella persona, ma si estraniava ogni tanto, forse subiva la pressione mediatica, ma all'Inter era così. Lo chiamavamo JuJu".