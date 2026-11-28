Alessandro Bastoni salterà contro il Genoa la sua prima partita stagionale per infortunio. Il risentimento al quadricipite della coscia sinistra, rimediato poco prima dell'intervallo della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, potrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno cinque o sei appuntamenti nelle prossime tre settimane. Il rientro potrebbe avvenire per la trasferta di Lecce del 18 dicembre oppure direttamente per la Supercoppa contro la Lazio, in programma il 22 dicembre.

Come cambia la difesa

L'assenza del difensore costringe Cristian Chivu a rivedere gli equilibri della retroguardia, anche se tutti gli altri difensori sono a disposizione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Manuel Akanji può essere impiegato nuovamente al centro della difesa a tre, mentre John Stones non ha più problemi fisici ed è tornato a disposizione. L'inglese, finora, ha raccolto appena 144 minuti in quattro presenze tra campionato e Coppa.

Sono disponibili anche Benjamin Pavard, rientrato dall'infortunio agli adduttori e titolare contro l'Atalanta, e Yann Bisseck, schierato contro lo Stoccarda. Chivu avrà quindi la possibilità di ruotare gli uomini, in un momento in cui l'Inter cerca maggiore continuità difensiva soprattutto in campionato.

La soluzione principale sulla corsia sinistra porta a Carlos Augusto, pronto a prendere il posto di Bastoni nella linea a tre. Il brasiliano sta vivendo un ottimo avvio di stagione, con quattro gol e tre assist in 14 partite, ed è reduce dal rinnovo contrattuale fino al 2031. Oltre a rappresentare un'alternativa affidabile in difesa, può insidiare Federico Dimarco anche qualche metro più avanti. L'infortunio di Bastoni gli offre ora una nuova occasione per mettersi in mostra.