Brutte notizie per l'Inter: gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Bastoni hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Il difensore, uscito nel primo tempo contro lo Stoccarda per quello che inizialmente sembrava un semplice indolenzimento, dovrà restare fermo per circa venti giorni.
Come riportato da Tuttosport, l'obiettivo è recuperarlo per la Supercoppa italiana contro la Lazio, in programma il 22 dicembre a San Siro. Non è escluso un rientro anticipato per la trasferta di Lecce del 18 dicembre.
L'assenza del difensore apre le porte a Carlos Augusto, fresco di rinnovo contrattuale, che diventa il principale candidato a occupare il ruolo di braccetto mancino. Per completare il reparto potrebbero arrivare anche convocazioni per i giovani Bovio o Jakirovic. Sulla fascia sinistra, invece, Spence, Luis Henrique e, all'occorrenza, Diouf potranno alternarsi con Dimarco.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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