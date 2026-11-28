San Siro si conferma un fortino per l'Inter. Nonostante qualche passaggio a vuoto in questa prima parte di stagione, in campionato i nerazzurri hanno sempre fatto valere il fattore campo: sei partite casalinghe e altrettante vittorie, con 19 gol segnati e appena sette subiti. Due soltanto, però, i clean sheet, ottenuti contro Parma e Como. Contro il Genoa di De Rossi, l'obiettivo è conquistare il settimo successo consecutivo davanti al proprio pubblico, possibilmente mantenendo inviolata la porta.

La squadra di Chivu ha bisogno dei tre punti per riscattare il pareggio contro l'Atalanta e restare agganciata alle prime posizioni. Il calendario offre un'occasione importante: la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Roma in programma tra due giornate potrebbe infatti permettere ai nerazzurri di recuperare terreno su almeno una delle due rivali. Prima, però, servirà superare il Genoa, senza sottovalutare neppure il successivo impegno contro il Frosinone.

L'Inter è chiamata soprattutto a ritrovare continuità. Il convincente successo contro il Como è rimasto isolato tra il derby perso con il Milan e il pareggio di Bergamo. Il bilancio complessivo resta comunque positivo: rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, i nerazzurri hanno cinque punti in più e un attacco più prolifico, con 32 reti realizzate contro le 25 di un anno fa. A preoccupare è invece la fase difensiva: i 17 gol incassati fanno dell'Inter soltanto la nona difesa del campionato, persino alle spalle del Genoa, fermo a quota 16.

Chivu punta ancora una volta sulla forza di San Siro. Da qui a Natale i nerazzurri giocheranno in casa anche gli ottavi di Coppa Italia, proprio contro il Genoa martedì prossimo, e la Supercoppa italiana contro la Lazio il 22 dicembre. Vincere questa sera significherebbe non soltanto tornare a fare bottino pieno, ma anche inaugurare un filotto casalingo fondamentale per chiudere al meglio l'anno.