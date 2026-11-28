Manca sempre meno al posticipo del sabato sera in occasione della 13ª giornata di Serie A che vedrà l'Inter affrontare un Genoa in grande forma e volenterosa di dare seguito agli ultimi risultati. In questo senso, la compagine genovese ha diramato attraverso i propri canali social la lista dei convocati di Daniele De Rossi. Assenti Ostigaard e Baldanzi e dentro El Shaarawy.