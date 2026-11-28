Zdravko Kuzmanović sarà uno dei protagonisti della sfida tra Liverpool Legends e Inter Legends, il match-evento organizzato per beneficenza che si terrà ad Anfield il prossimo 27 marzo. L'ex giocatore nerazzurro ha rilasciato un'intervista nel MatchDay Programme nerazzurro.

"Arrivare qui per me è stato un sogno: l'Inter è una delle squadre più importanti al Mondo. Ogni volta che scendevo in campo per me era speciale vestire questa maglia, mi rendeva felice - le sue parole -. Tornare in campo con l'Inter Legends sarà una grande emozione: sarà un piacere dividere il campo con giocatori così importanti e stare con loro, sarà bellissimo. In Italia vengo spesso a Milano e guardo sempre e solo l'Inter: questo vi fa capire quanto sia legato a questo Club. Anfield è uno stadio mitico, sarà un piacere giocare lì. Chi arriverà più in forma? Sicuramente Zanetti, sembra che per lui il tempo non passi mai, ma anche Cambiasso e Materazzi. Sarò felice di giocare con Francesco Toldo: lui aveva già smesso quando sono arrivato all'Inter, perciò non vedo l'ora di scendere in campo con lui".