In vista della partita contro l'Inter, l'attaccante del Genoa Milutin Osmajic, trascinatore a suon di gol della squadra di Daniele De Rossi, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo pensiero a proposito della gara di domani a San Siro: "L'Inter è un grande club, gioca la Champions League ed è sempre ai vertici in Italia. Credo che dobbiamo restare uniti, ascoltare il mister quando ci dice che cosa dobbiamo fare; penso che così possiamo giocare una buona partita".

Il montenegrino parla anche dei suoi primi mesi al Genoa: "Sono contento di essere qui e sono contento di lavorare con un tecnico come Daniele De Rossi. Sono un attaccante, ovviamente voglio segnare di più. Ma non mi piace dire quanti gol vorrei segnare: quando giochi bene e aiuti la squadra, i risultati arrivano. E se segno altri gol sono felice. Io un bad boy in passato? Sì, non sono felice per le cose che ho fatto prima ma sono felice ora perché ho cambiato tutto. Sono concentrato sul calcio e sulla mia famiglia".