Il Sassuolo perde probabilmente per il resto della stagione il centrocampista Vasilije Adzic. Il montenegrino di proprietà della Juventus si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l'infortunio rimediato con la propria Nazionale durante la sfida contro Cipro dello scorso 15 novembre, lasciando il campo al 39esimo del primo tempo. L'operazione, effettuata a Lione, è perfettamente riuscita. Al momento non sono stati comunicati ufficialmente i tempi di recupero che però si preannunciano molto lunghi.

Questo il messaggio del giocatore pubblicato su Instagram: "Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Queste cose possono succedere, ma la cosa più importante è come reagiamo. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e per i vostri messaggi, ci vediamo presto!".