Non è stata una vigilia semplice per Daniele De Rossi e il suo Genoa in vista della sfida contro l'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù dovranno fare i conti con diverse assenze pesanti, a partire da quella di Colombo, vittima della rottura del legamento crociato e costretto a chiudere anticipatamente la stagione.

Non ci sarà neanche Ostigard, rimasto ricoverato per due giorni in ospedale a causa di una forte forma influenzale. Il difensore norvegese ha svolto soltanto una seduta di allenamento con i compagni e al suo posto, al centro della difesa, dovrebbe giocare Otoa. La sua situazione resta da monitorare: potrebbe saltare anche la sfida di Coppa Italia di martedì, nuovamente contro i nerazzurri a San Siro.

Assente anche Baldanzi, alle prese con un fastidio al polpaccio. De Rossi ha spiegato che la squadra stava preparando la partita proprio intorno a lui, ma non avrebbe senso correre rischi. In compenso, il tecnico ritrova Frendrup. Alle spalle di Osmajic, capocannoniere rossoblù con sei reti, dovrebbero agire nuovamente Messias ed El Shaarawy, con Vitinha pronto a subentrare.