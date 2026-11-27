Nuove disposizioni in arrivo per le divise da gioco delle squadre di Serie A. La Lega Calcio, infatti, ha approvato il nuovo regolamento che disciplinerà le maglie utilizzate dai club nelle competizioni ufficiali a partire dalla stagione 2027-2028 e fino alla stagion2 2029-2030, introducendo una serie di modifiche rispetto alle norme attualmente in vigore, con particolare attenzione agli aspetti commerciali, alle caratteristiche estetiche e alle procedure di approvazione. Una delle novità più significative riguarda la possibilità di inserire sulle divise da gioco i loghi frutto di collaborazioni tra sponsor tecnici e altri brand, una soluzione che potrebbe aprire nuove opportunità commerciali per i club e i rispettivi fornitori di abbigliamento. Il nuovo articolo 10 introduce infatti una disposizione specifica per i kit realizzati attraverso collaborazioni tra marchi, stabilendo che il logo di un altro brand possa essere integrato in quello dello sponsor tecnico, a condizione che i due elementi siano contigui e non distinti e fatto salvo il rispetto dei limiti già previsti per lo sponsor tecnico, senza comportare un ampliamento degli spazi pubblicitari disponibili.

Anticipata la scadenza dei rendering delle nuove maglie

Un’altra modifica riguarda gli stemmi commemorativi e celebrativi utilizzati dai club per ricordare anniversari, ricorrenze o altri eventi significativi della propria storia. Il precedente regolamento consentiva l’utilizzo di patch celebrative in sostituzione dello stemma societario. Dal 2027/28 questi elementi potranno invece anche essere integrati direttamente nello stemma del club, previa approvazione della Lega Serie A. Le modifiche riguardano anche le procedure amministrative che club e fornitori tecnici devono seguire per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo delle divise. La principale novità è l’anticipo dal 31 marzo al 15 febbraio della scadenza per la presentazione dei rendering delle maglie, che dovranno essere trasmessi alla Lega nella stagione precedente a quella del loro utilizzo. Il regolamento precisa ulteriormente che i club e i produttori dovranno sottoporre i progetti alla Lega prima dell’avvio della produzione, altrimenti non potrà esserne garantito l’utilizzo nelle competizioni ufficiali. Il nuovo regolamento introduce ulteriori modifiche relative all’abbigliamento utilizzato durante l’ingresso in campo. Sulle felpe indossate dai calciatori sarà possibile applicare lo stemma societario, o altri elementi identificativi del club espressamente previsti, anche sulla parte posteriore.