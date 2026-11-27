Nicolò Barella è stato nominato Player of the Match della partita di mercoledì tra Inter e Stoccarda di Champions League. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha motivato così la scelta del centrocampista nerazzurro: "Il premio è dovuto al suo impatto complessivo sulla partita: passaggi in avanti decisivi durante le transizioni, capacità di gestire il pallone sotto pressione e mentalità nella fase di non possesso. Ha dimostrato una grande leadership in campo".