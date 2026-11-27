Nicolò Barella è stato nominato Player of the Match della partita di mercoledì tra Inter e Stoccarda di Champions League. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha motivato così la scelta del centrocampista nerazzurro: "Il premio è dovuto al suo impatto complessivo sulla partita: passaggi in avanti decisivi durante le transizioni, capacità di gestire il pallone sotto pressione e mentalità nella fase di non possesso. Ha dimostrato una grande leadership in campo".
Sezione: News / Data: Ven 27 novembre 2026 alle 21:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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