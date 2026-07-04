Prestazione in chiaroscuro per Lautaro Martinez nella partita vinta dall'Argentina 3-2 contro Capo Verde questa notte, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale. Una vittoria sudata, arrivata dopo i supplementari e dopo che la nazionale africana aveva agguantato due volte il pareggio, prima nei regolamentari e poi al 103' con un gran gol di Lopes Cabral. Il capitano nerazzurro ha giocato poco più di un'ora, prima che Scaloni optasse per sostituirlo con Julian Alvarez.
I numeri di Lautaro
Partita tutt'altro che indimenticabile per il Toro. Nei minuti in campo, sessantatre, non ha mai calciato verso la porta, sacrificandosi per i compagni e cercando la rifinitura più che la soluzione individuale. Missione riuscita al 62', pochi istanti prima di essere sostituito: bellissima imbucata per Messi spalle alla porta, con la Pulce che ha tirato poi addosso a Vozinha. Martinez ha poi lasciato il campo per Alvarez, concludendo con 13 passaggi completati su 14 tentati, una grande occasione creata - quella citata in precedenza - e 20 palloni toccati.
Il giudizio dei media argentini
La prestazione di Lautaro ha convinto fino a un certo punto i suoi connazionali. El Clarin la giudica così: "Instancabile come sempre, ma poco incisivo negli ultimi metri". Diverso nelle parole ma simile nel concetto la valutazione di Olé: "Ha contribuito poco nell'ultimo terzo di campo avversario, costretto ad arretrare spesso il proprio raggio d'azione anche solo per toccare palla. Ha corso, si è proposto e ha attirato su di sé i difensori, svolgendo un lavoro oscuro e faticoso". Infine, così Pagina 12: "Il dispendio di energie fisiche è notevole, anche se sono poche le occasioni. Partecipa a ogni azione offensiva, eppure non è ancora riuscito a segnare su azione corale". Lautaro ha infatti segnato in questo Mondiale solo su rigore, contro la Giordania.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 12:59 Condò: "Non mi stupirebbe un allargamento a 64 squadre nel 2030"
- 12:44 Lautaro in Argentina-Capo Verde: "Tanto impegno, ma è poco incisivo"
- 12:29 Corsera - Conte, Arabia in stand-by per l'Italia. Ma Mancini è favorito
- 12:14 CdS - Khalaili più vicino: sorpasso sul Napoli, via libera di Chivu
- 11:59 Spinaccé verso la Serie B: il Mantova a un passo dal giocatore
- 11:45 Argentina agli ottavi tra le critiche, stampa durissima contro l'Albiceleste
- 11:30 CdS - Pisilli punto fermo. L'Inter ci ha pensato, ma la Roma spara alto
- 11:15 TS - Khalaili, parte il conto alla rovescia. Sarà un affare alla Dumfries?
- 11:00 Roma Femminile, è addio con Rossettini: l'ex Inter Piovani in pole
- 10:45 TS - Solet accantonato, Chalobah è la priorità. E Chivu aspetta altri due colpi
- 10:30 PODCAST - Di Marzio: "Khalaili, Napoli arrivato prima ma non ha chiuso. Inter in pole"
- 10:15 TS - Chalobah, superato il Como: la trattativa ora entra nel vivo
- 10:00 CdS - Chalobah apre a Chivu, assalto Inter: ora va convinto il Chelsea
- 09:45 Euro 2032, entro il 31 luglio fino a dieci dossier alla UEFA
- 09:30 TS - Inter al fianco di Bastoni, il mercato al momento non è considerato
- 09:15 GdS - Scatto bruciante e duttilità: ecco chi è Khalaili, il prescelto di Chivu
- 09:00 CdS - Pastorello, mandato per trovare una nuova squadra a Pavard-Asllani
- 08:45 GdS - Chalobah dice sì all'Inter, adesso si cerca l'intesa con il Chelsea
- 08:30 GdS - L'Inter accelera per Khalaili, l'esterno ha fretta: vuole il nerazzurro
- 08:15 La Colombia vola agli ottavi: basta Arias, Ghana eliminato
- 08:00 NBA Europe, RedBird in pole position su Oaktree: presentata nuova offerta
- 02:40 Capo Verde terrorizza l'Argentina: Romero decisivo nei supplementari
- 00:00 Il rumore dei nemici
- 23:56 Spettatore d'eccezione a Miami: Chivu assiste ad Argentina-Capo Verde
- 23:37 Chalobah ha detto sì all'Inter. Adesso il Chelsea aspetta l'offerta
- 23:26 Materazzi: "Lautaro dopo tanti anni all'Inter fa cose incredibili. Lo si nota..."
- 23:11 Argentina-Capo Verde, le ufficiali: confermato Lautaro insieme a Messi
- 23:03 Thuram senza pace: l'interista salterà anche l'ottavo contro il Paraguay
- 22:56 Egitto implacabile ai rigori, Australia battuta: ora Argentina o Capo Verde
- 22:35 Alaba: "Il futuro? Sono aperto a tutto, ma è presto per parlare"
- 22:20 Ritiro Inter, chi ci sarà da subito e i tre volti nuovi. Con un occhio al mercato e al Mondiale
- 22:07 Paesi Bassi eliminati, Dumfries: "Delusione grande, ma l'orgoglio resta"
- 21:53 Incombe il rischio fulmini su Argentina-Capo Verde: non da scartare il rinvio
- 21:38 Messi guida l’Argentina contro Capo Verde. In quota anche il gol di Lautaro
- 21:24 Inter Women, lunedì il sorteggio dei gironi della Serie A Women's Cup
- 21:10 Il Napoli prende Allegri. Ma in quota la favorita Scudetto resta l'Inter
- 20:55 Turchia, la Nazionale rifiuta il premio villa: Calhanoglu comunica la scelta
- 20:41 Khalaili, galeotta fu la Champions. Il Saint-Gilloise punta ad un record
- 20:27 Pisa, obiettivo Cocchi: l'idea è chiudere dopo gli Europei U19
- 20:12 GdS - Khalaili-Inter, ci siamo: forcing vincente dei nerazzurri sulla cifra
- 20:01 Argentina-Capo Verde, Scaloni non cambia: Lautaro sarà titolare
- 19:47 Malagò sul futuro dell'Italia: "Non basta il piano A, servono anche B e C"
- 19:32 Svizzera, Akanji verso le 100 presenze: martedì raggiungerà Schär
- 19:17 Panathinaikos, domani test con l'Ajax: sarà il debutto per De Vrij?
- 19:06 Khalaili, via alle trattative Inter-Saint-Gilloise. Nerazzurri con le carte giuste
- 19:00 Rivivi la diretta! FATTA per PROVEDEL, ALL-IN su CHALOBAH e KHALAILI. DOPPIO INCARICO a PASTORELLO
- 18:54 L'analisi di Calori: "Il Napoli può contrastare l'Inter. Però..."
- 18:40 Oumar Solet ben oltre 'Totò diabolicus'?
- 18:25 Perisic saluta il Mondiale: "Fa più male che nel 2016. Il futuro? Non so"
- 18:15 E se Akinsanmiro restasse all'Inter? Chivu lo apprezza, estate decisiva
- 18:05 Romano: "Chalobah sicuro, ha detto sì all'Inter. Ora aspetta l'accordo"
- 17:59 RSI - Prova ottima di Akanji: 'sentenza di condanna per gli avversari'
- 17:44 Cohen: "Ai miei tempi Khalaili non avrebbe avuto lo stesso successo"
- 17:30 UFFICIALE - Onana, altro anno in prestito al Trabzonspor
- 17:16 UFFICIALE - Nathan Aké lascia il Man. City e passa al Fenerbahçe
- 17:02 Croazia, Modric: "Le lacrime dei miei compagni hanno un significato"
- 16:49 In Spagna - Bastoni al Real potrebbe cambiare le idee tattiche di Mou
- 16:36 fcinRetroscena tra i pali: prima di Provedel, idea greca per l'Inter
- 16:22 Ndoye-Inter pista fredda, lui intanto torna al gol: "Gli ultimi mesi sono stati difficili"
- 16:10 Zanetti: "Inter e Argentina, Lautaro trasmette senso di appartenenza. Nico Paz..."
- 15:55 Croazia, Dalic: "Ora tocca ai giovani, questa eliminazione una buona lezione"
- 15:41 From UK - Il futuro di Curtis Jones continua a tenere banco
- 15:27 Inchiesta escort: Calafiori sentito come teste, Bastoni non si è presentato
- 15:13 Portogallo-Croazia, la Fifa sul gol annullato allo scadere: "Confermato il tocco"
- 14:59 Svizzera agli ottavi, Akanji non si accontenta: "Non abbiamo ancora finito"
- 14:45 videoJavier Zanetti testimonial per le nuove campagne Honor
- 14:31 Zenga, cade il record d'imbattibilità al Mondiale: "Non è mai interessato a nessuno in Italia"
- 14:17 'Fair Play Menarini' a Milito: "Conta essere ricordati come buona persona"
- 14:03 VIDEO FcIN - Pastorello oggi in sede: doppio incarico da parte dell'Inter
- 13:49 SM - Khalaili e Chalobah, dall'Inter filtra ottimismo: il punto