Buona la prima per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. Dopo l'esonero di Baroni, la squadra granata torna subito alla vittoria in campionato, battendo 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri.

In gol per i padroni di casa Simeone e Zapata. Con questa vittoria il Torino si allontana dalla zona retrocessione, portandosi a quota 30 punti. Quattro punti in più per la Lazio, al decimo posto in classifica e lontanissima dalla zona Europa.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 marzo 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
