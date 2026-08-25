La cessione di Ernest Poku al Besiktas, con la formula del prestito con diritto di riscatto, permetterà al Bayer Leverkusen di tornare alla carica con l'Al Ittihad con l'obiettivo di ingaggiare Moussa Diaby. L'esterno francese, che ha vestito la maglia dei tedeschi dal 2019 al 2023, è stato accostato in più occasioni anche all'Inter, che lo aveva messo nella lista degli obiettivi già nella sessione di mercato di gennaio. Lo riporta Fabrizio Romano. 

Sezione: Mercato / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 15:54
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.