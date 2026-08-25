La cessione di Ernest Poku al Besiktas, con la formula del prestito con diritto di riscatto, permetterà al Bayer Leverkusen di tornare alla carica con l'Al Ittihad con l'obiettivo di ingaggiare Moussa Diaby. L'esterno francese, che ha vestito la maglia dei tedeschi dal 2019 al 2023, è stato accostato in più occasioni anche all'Inter, che lo aveva messo nella lista degli obiettivi già nella sessione di mercato di gennaio. Lo riporta Fabrizio Romano.

🚨️ Bayer Leverkusen will now focus their efforts on closing Moussa Diaby deal with Al Ittihad.



Follows green light for Ernest Poku to leave and join Besiktas on initial loan with buy clause. pic.twitter.com/p0aAAu2hDR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026