L'Espanyol non ha chiuso una trattativa ormai ben avviata e adesso per Issiaka Kamaté e, di conseguenza, l'Inter si aprono nuovi scenari. L'esterno offensivo francese ha ricevuto dei sondaggi dalla Turchia, come fa sapere Gianluca Di Marzio. Alcuni club tra cui Corum e Kasimpasa (non certo di primo piano in Super Lig) hanno mostrato interesse per il classe 2004 che sembrava destinato alla Liga in un'operazione da 3 milioni di euro più il 50% di una futura rivendita con il secondo club di Barcellona, che però ha preso tempo permettendo di conseguenza l'inserimento di altri potenziali acquirenti.