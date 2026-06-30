Intervenendo a '1 Football Club', su 1 Station Radio, l'ex allenatore Andrea Agostinelli ha commentato il caso di mercato che ha portato Marco Palestra al Chelsea dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter, mandando una frecciata al club nerazzurro: “Se Piero Ausilio avesse voluto chiudere per Marco Palestra, avrebbe dovuto farlo un mese fa. Ma se arriva il Chelsea, alza il prezzo e raddoppia la proposta d’ingaggio al giocatore, come si fa a chiedere a un giovane di rinunciare? Capisco il rammarico di Ausilio, ma se un mese fa eri davvero convinto di prendere Palestra, probabilmente avresti dovuto chiudere subito l’operazione, senza trascinarla troppo. Così forse lo avresti portato a casa. Poi è chiaro: se il Chelsea ti offre il doppio dell’ingaggio, passando da tre a sei milioni, è difficile chiedere a un ragazzo di rinunciare

Agostinelli poi torna indietro nel tempo confrontando due situazioni a suo dire simili: “L’Inter ha incassato una delusione sia con Palestra sia con Nico Paz. Mi ricorda quanto accaduto la scorsa estate con Lookman, quando sembrava destinato all’Inter e poi la trattativa sfumò. Ausilio è un ottimo dirigente, ma credo sia costretto a muoversi entro limiti economici molto rigidi imposti dalla società. Quando si tratta con l’Atalanta, o paghi quello che chiede oppure il giocatore prende altre strade, spesso all’estero”.