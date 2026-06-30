Intervenendo a '1 Football Club', su 1 Station Radio, l'ex allenatore Andrea Agostinelli ha commentato il caso di mercato che ha portato Marco Palestra al Chelsea dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter, mandando una frecciata al club nerazzurro: “Se Piero Ausilio avesse voluto chiudere per Marco Palestra, avrebbe dovuto farlo un mese fa. Ma se arriva il Chelsea, alza il prezzo e raddoppia la proposta d’ingaggio al giocatore, come si fa a chiedere a un giovane di rinunciare? Capisco il rammarico di Ausilio, ma se un mese fa eri davvero convinto di prendere Palestra, probabilmente avresti dovuto chiudere subito l’operazione, senza trascinarla troppo. Così forse lo avresti portato a casa. Poi è chiaro: se il Chelsea ti offre il doppio dell’ingaggio, passando da tre a sei milioni, è difficile chiedere a un ragazzo di rinunciare
Agostinelli poi torna indietro nel tempo confrontando due situazioni a suo dire simili: “L’Inter ha incassato una delusione sia con Palestra sia con Nico Paz. Mi ricorda quanto accaduto la scorsa estate con Lookman, quando sembrava destinato all’Inter e poi la trattativa sfumò. Ausilio è un ottimo dirigente, ma credo sia costretto a muoversi entro limiti economici molto rigidi imposti dalla società. Quando si tratta con l’Atalanta, o paghi quello che chiede oppure il giocatore prende altre strade, spesso all’estero”.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:44 De Vrij saluta l'Inter: "Sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso"
- 14:30 Agostinelli: "Se Ausilio voleva Palestra, dove prenderlo un mese fa"
- 14:17 Zhang ringrazia i 4 senatori dell'Inter: i suoi messaggi su Instagram
- 14:03 From UK - Curtis Jones non vuole andare al Nottingham Forest
- 13:50 UFFICIALE - Panathinaikos, De Vrij presentato con un video
- 13:36 SM - I tre profili seguiti dall'Inter per sostituire Dumfries
- 13:23 Argentina-Capo Verde, Lautaro o Julian dal 1'? Possibile cambio di programma
- 13:09 Inter, quattro addii che liberano circa 20 milioni dal costo squadra
- 12:55 Jordan Lukaku: "Il rapporto tra Romelu e il Napoli si è incrinato"
- 12:42 Darmian, lettera d'addio all'Inter: "Ci sono legami che non finiranno mai"
- 12:28 Galliani, bacio a Materazzi: "Ha predetto il 2-1 del Brasile col Giappone"
- 12:14 Croazia, Baturina: "Abbiamo molta qualità in mezzo. E sui tanti 'italiani'..."
- 12:00 videoUFFICIALE: l'INTER saluta QUATTRO PILASTRI dei SUCCESSI recenti
- 11:47 De Vrij-Inter, titoli di coda: "Una certezza. La forza della costanza"
- 11:33 Paesi Bassi a casa, Dumfries: "Una batosta, i ragazzi sono devastati"
- 11:18 Nakamura sul taccuino di diversi club: c'è anche l'Inter
- 11:04 Darmian lascia l'Inter: "Facile amarlo per chi ama l'Inter: quanti ruoli in difesa"
- 10:45 Acerbi-Inter, fine del viaggio insieme: è stato un patto di fede
- 10:35 Mercato, via il 29 giugno invece del 1° luglio: le ragioni dietro la scelta
- 10:21 Mediatico vs. funzionale: Ausilio spiega perché Palestra è 'meglio' di Nico Paz
- 10:07 L'Inter saluta Sommer: la parata su Yamal come flashback
- 09:50 GdS - La Fiorentina deve sostituire Dodò: idea Belghali
- 09:36 Romano: "Chalobah vuole l'Italia: oggi più lui che Solet per l'Inter. E su Khalaili..."
- 09:22 GdS - Messi vota Lautaro. E anche Julian "aiuta" l'interista
- 09:08 CdS - Conte in nazionale? C'è anche l'Arabia: può succedere a un altro ex interista
- 08:54 TS - Solet-Inter, la pista è fredda. In difesa c'è un nome dal Bruges
- 08:40 La Repubblica - Difesa Inter, occhio a Gila: l'Inter può inserirsi tra Atalanta e Juve
- 08:30 CdS - Sucic, ecco la Premier: idee chiare in casa Inter per il prossiimo anno
- 08:20 CdS - Inter, cambiano i nomi ma non i profili: due obiettivi scelti. E sugli altri due...
- 08:10 GdS - Khalaili, l'Inter ha un vantaggio sul Napoli. L'israeliano un colpo da Oaktree perché...
- 08:00 Mondiali 2026, Paraguay e Marocco fanno il colpo ai rigori: fuori Germania e Olanda
- 00:00 Depressione da mercato
- 23:55 Bergomi: "Zenga personalità plateale. A Zoff bastavano tre parole"
- 23:40 Napoli, Manna: "Khalaili non interessa solo a noi, ma a tanti club"
- 23:25 Inter, Nico Paz non era una priorità: le parole di Ausilio dopo l'annuncio del Real
- 23:10 Da Camavinga a Stankovic fino a Pisilli e Jones: Ausilio fa chiarezza
- 22:55 Europeo U19, buona la prima per l'Italia. Bollini: "Risultato importantissimo"
- 22:40 Rimini, Piero Ausilio riceve il premio 'Colpi da Maestro'
- 22:25 Mondiale, sei nerazzurri ai sedicesimi. L'Inter: "Buona fortuna, ragazzi"
- 22:10 Ausilio: "Prenderemo due difensori. Il grande colpo? È quello funzionale"
- 21:50 Sky - Inter, Khalaili prima scelta a destra: due gli ostacoli. Solet e Chalobah...
- 21:43 Ausilio a Sky: "Palestra è il passato. C'è un budget che cercheremo di sfruttare"
- 21:20 UFFICIALE - Nico Paz resta al Como. Il Real: "Richiesta del giocatore"
- 21:05 Mondiale, Brasile agli ottavi di finale: Giappone battuto 2-1 in rimonta al 96'
- 20:45 Argentina, Lautaro in vantaggio su Alvarez per la titolarità contro Capo Verde
- 20:31 Ausilio: "Oaktree? Proprietà un po' particolare. Palestra..."
- 20:26 Italia, ora è il momento del ct: Mancini prima scelta. E Conte...
- 20:12 Zanetti: "Lautaro Martinez punto di riferimento. Nico Paz? Futuro enorme"
- 19:55 Ludi: "Nico Paz acquisto simbolico. Inter? Non pensiamo agli altri. Chalobah..."
- 19:44 Frattesi-Cambiaso, parla Carnevali: "Non c'è mai stato nulla"
- 19:28 Palestra-Chelsea, Caressa: "Non gli avrebbe fatto meglio restare in Italia?"
- 19:14 L'Inter guarda anche al futuro: mirino su un difensore classe 2011
- 19:10 Deschamps: "Thuram, piccolo problema muscolare: salta Francia-Svezia
- 19:00 Rivivi la diretta! VIA al CALCIOMERCATO, SONNO PROFONDO per l'INTER. CHIVU e i TIFOSI aspettano... OAKTREE. PARLA Ausilio?
- 18:55 Europeo U19, l'Italia parte col piede giusto: 2-0 alla Serbia, in gol Iddrissou
- 18:31 Il Pisa accelera sul mercato e guarda in casa Inter: non solo Cocchi
- 18:17 Hasmik: "Zielinski è uno dei giocatori più di talento mai incontrati"
- 17:52 Materazzi: "Mourinho il migliore. Triplete ciliegina sulla torta"
- 17:38 Perisic di nuovo all'Inter, who says no? Perché sarebbe una mossa saggia
- 17:24 Di Napoli: "L'Inter è una seconda famiglia per me"
- 17:08 Lambaerts (HLN): "Khalaili, col Saint-Gilloise non si andrà per le lunghe"
- 16:46 Cagni: "Khalaili? Non lo conosco, ma in Serie A vinci coi cross"
- 16:32 Euro U19, parte l'avventura dell'Italia. Con un attacco a trazione interista
- 16:25 Lautaro si sblocca ed è pronto al bis: gol a Capo Verde a quota bassa
- 16:15 UFFICIALE - Maresca firma col City. Poi è botta e risposta col Chelsea
- 16:07 Vieri celebra il Made In Italy a New York: inaugurato il "Padiglione Italia"
- 15:53 Ronaldo: "Messi dimostra che il calcio va oltre i numeri. Sto con Ancelotti"
- 15:44 Mkhitaryan, consiglio ai giovani: "Lavorate e usate meno gli smartphone"
- 15:30 Palestra-Chelsea, Inter a mani vuote. Gli interisti scelgono il responsabile
- 15:15 fcinSucic brilla negli USA e dalla Premier sono arrivati i primi sondaggi