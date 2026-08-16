Rientrati da Bari, i giocatori dell'Inter si sono subito messi al lavoro ad Appiano Gentile in vista della prima giornata di campionato di sabato contro il Monza di Ivan Juric. Solito rituale post-partita, con lavoro di scarico per i giocatori che hanno giocato di più e seduta normale per tutti gli altri. Come appurato da FcInterNews.it, si è visto in gruppo per una parte dell'allenamento anche Marcus Thuram, che da domani potrebbe tornare a lavorare a pieno ritmo coi compagni. Unico a lavorare ancora a parte è stato Yanis Massolin. 

Sezione: Focus / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 15:15
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
vedi letture
Simone Togna
autore
Simone Togna
Studio. Ricerca. Passione. Sogni e ricerca della realtà. Se c’è una storia interessante, mi piace ascoltarla e raccontarla. Giornalista professionista. Interviste esclusive, mix zone, match internazionali e appostamenti di mercato sono il mio pane quotidiano.