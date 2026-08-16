Rientrati da Bari, i giocatori dell'Inter si sono subito messi al lavoro ad Appiano Gentile in vista della prima giornata di campionato di sabato contro il Monza di Ivan Juric. Solito rituale post-partita, con lavoro di scarico per i giocatori che hanno giocato di più e seduta normale per tutti gli altri. Come appurato da FcInterNews.it, si è visto in gruppo per una parte dell'allenamento anche Marcus Thuram, che da domani potrebbe tornare a lavorare a pieno ritmo coi compagni. Unico a lavorare ancora a parte è stato Yanis Massolin.