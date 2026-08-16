L'ottimo pre-campionato da aggregato alla prima squadra ha spostato i riflettori su Matteo Lavelli, attaccante 19enne dell'Inter. Il ragazzo ha saputo sfruttare il minutaggio concessogli da Cristian Chivu durante le amichevoli estive, entrando con decisione anche nella rete del momentaneo vantaggio sul Milan a Perth firmato da Federico Dimarco.

E in questo momento club di Serie B o di Serie C ambiziosa stanno seriamente pensando a lui per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Nello specifico, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, Empoli, Juve Stabia e Bari sono tra le società che si sono già mosse per Lavelli. Ad oggi però l'intenzione dell'Inter è tenerlo nella U23 come titolare, permettendogli di fare lo step naturale di crescita, con potenziali affacci in prima squadra da quinta punta.