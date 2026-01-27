A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato i seguenti giocatori: Skorupski (Bologna), Barbieri (Cremonese, salterà la partita contro l'Inter), Calabresi (Pisa). Entra nella lista dei diffidati Nicolò Barella dell'Inter, insieme a Marin (Pisa), Athekame e Rabiot (Milan). Terza sanzione per Lautaro Martinez, Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino è stato squalificato per una giornata.

Multa di 15mila euro, infine, al direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori "per avere, al termine della gara contro il Genoa, entrando sul terreno di giooco pur non essendo inserito nella distinta di gara, contestato con veemenza l'operato del Direttore di gara utilizzando espressioni gravemente offensive, reiterando tale comportamento fino all'ingresso dello spogliatoio".